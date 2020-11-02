تعرف على قرعة دور الستة عشر لكأس خادم الحرمين الشريفين

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
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أجريت مساء اليوم، الإثنين، قرعة دور الستة عشر لكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد 2021-2020، والتي أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل.

ويستهل الهلال مشواره في البطولة بملاقاة الفتح في دور الستة عشر، فيما يلتقي النصر مع الرائد واتحاد جدة مع الوحدة والشباب مع القادسية.

وفي باقي المباريات يلتقي الأهلي مع العين وضمك مع التعاون وأبها مع الباطن والاتفاق مع الفيصلي.

وفي دور الثمانية يلتقي الفائز من مباراة النصر والرائد مع الفائز من مباراة الأهلي والعين كما يلتقي الفائز من مباراة الوحدة والاتحاد مع الفائز من مباراة الهلال والفتح.

تجدر الإشارة إلى أن نسخة 2020-2019 من كأس خادم الحرمين الشريفين لم تنته حيث صعد الهلال والنصر للمباراة النهائية.

وتبدأ أندية الدوري السعودي للمحترفين من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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