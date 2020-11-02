ضبط 6.5 طن منظفات غير مطابقة للمواصفات في كفرالشيخ

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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ضبطت الرقابة التموينية بمديرية التموين بكفر الشيخ، اليوم الإثنين ضبط مصنع «بير سلم» غير مرخص، بدائرة مركز الحامول، لقيامه بصناعة الصابون السائل والمنظفات الصناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، وتم التحفظ علي المضبوطات وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أصدر توجيهاته لرجال الرقابة التموينية، بشن حملات موسعة لتشديد الإحكام والرقابة علي الأسواق وضبط المصانع المخالفة بدوائر مراكز المحافظة،

وتمكنت حملة من الرقابة التموينية بكفر الشيخ، ضمت رضا داود، وحمدي النوساني، ورضا صلاح، مفتشي جهاز الرقابة بالمديرية، تمكننت من ضبط مصنع «بير سلم» بقرية التفتيش بدائرة مركز الحامول، يقوم بانتاج الصابون السائل ومواد التنظيف دون تصريح، ويقوم بتزوير علامات تجارية لمنتجات شهيرة بالأسوق، مستخدمًا مستلزمات إنتاج بدون ثمة بيانات تجارية ومجهولة المصدر في عملية التصنيع، ويقوم بتعبئة منتجاته داخل عبوات مدونًا عليها بيانات تجارية وهمية وطرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين مما يسبب أضرارًا صحية وأمراض جلدية لمستخدميها.

وضبطت الحملة داخل المصنع 6530 كجم منظفات ومواد خام لاستخدامها في تصنيع المنظفات الصناعية، وجري التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر 3033 لسنة 2020 جنح أ د ط مركز الحامول، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

كما نجحت جهود الحملة في ضبط ٤٦ عبوة مبيدات زراعية سعة «لتر»، منتهية الصلاحية، داخل أحد محال بيع المبيدات الزراعية، بدائرة مركز الحامول، وتم التحفظ علي الكمية المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 3034 لسنة 2020 جنح أ د ط، وجارٍ العرض علي النيابة لتولي التحقيق.

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