فولهام يحقق انتصاره الأول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
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حقق فولهام انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب وست بروميتش ألبيون، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرليج.


وعلى ملعبه كرافين كوتيتغ، أنهى الفريق اللندني المهمة "إكلينيكيا" في الـ45 دقيقة الأولى بهدفين متتاليين حملا توقيع بوبي ريد وأولا أينا في الدقيقتين 26 و30 على الترتيب.

ويعد هذا هو الفوز الأول في الموسم لفولهام بعد 6 جولات تكبد خلالها 5 هزائم وتعادل وحيد.

ورفع الفريق الصاعد حديثا رصيده إلى 4 نقاط يترك بها منطقة الخطر إلى المركز الـ17، بينما دخل "الباجيز" منطقة الخطر إلى المركز الـ18 برصيد 3 نقاط، بعد أن استقبل خسارته الرابعة هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات، بينما لم يتذوق الفريق طعم أي انتصار منذ بداية الموسم. 

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