مقتل شخص وأصابة آخرين بالهجوم المسلح علي الكنيسة اليهودية بالنمسا (فيديو)





قالت السلطات الأمنية بالنمسا، أن الهجوم المسلح الذي وقع اليوم الإثنين، على كنيس يهودي بالعاصمة فيينا، أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.









وبحسب وسائل إعلام محلية، إن المسلحين حاولوا استخدام حزام ناسف في الهجوم، وأشارت إلى أن منفذي الهجوم المسلح أكثر من شخص.





فيما انتشرت قوات الشرطة النمساوية حول مكان الحادث.