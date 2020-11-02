نيمار يحسم موقفه من العودة إلى برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حسم موقفه من العودة إلى برشلونة في الفترة المقبلة.





وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن النجم البرازيلي البالغ من العمر 28 عامًا لم يعد مهتماً بالعودة إلى برشلونة ويفضل الاستمرار مع باريس سان جيرمان.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت في وقت سابق أن نيمار على إستعداد لتجديد عقده مع الفريق علمًا بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2022.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيمار كان قد انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 مقابل 222 مليون يورو وخاض مع الفريق الفرنسي حتى الآن 91 مباراة وسجل 72 هدفًا وصنع 45 هدف آخرين.



