بايرن ميونخ يستقر على عدم التجديد لنجم الفريق

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
وكالات
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 كشف هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن المدافع ديفيد ألابا قد يرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد أن سحب النادي عرضه لتجديد العقد.

وأبقى ديفيد ألابا الباب مفتوحا أمام جميع الاحتمالات بشأن مستقبله، وصرح في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين :"استمتعت حقا باللعب لفريق بايرن. أشعر بالسعادة لكوني جزءا من هذا الفريق. وسنرى كيف تسير الأمور اعتبارا من الآن."

وأبدى ألابا اندهاشه إزاء علمه بقرار النادي اليوم الاثنين، كما أبدى خيبة أمله إزاء علمه بقرار سحب عرض التجديد عبر وسائل الإعلام.

وأضاف ألابا أنه كان يستعد لمباراة الغد أمام ريد بول سالزبورج النمساوي في دوري الأبطال ولم يكن لديه وقت للتفكير بشأن موقفه إزاء قرار النادي.

وكان هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ واضحا في الكشف عن أنه كان يرغب في بقاء ألابا ضمن صفوف الفريق.

وقال فليك :"كنت سأشعر بالسعادة إذا استمر ديفيد، لأنه لاعب وشخص رائع.  كما أنه محبوب داخل الفريق وفي النادي."

وتابع :"أعتقد أنه، كما كان يفعل في المباريات السابقة، سيواصل تقديم مستويات جيدة وبذل كل ما لديه من أجل مساعدة بايرن على النجاح."

وقال هاينر في تصريحات لقناة "بي.آر" التليفزيونية الألمانية مساء أمس الأحد إن النادي سحب عرضه لتجديد عقد اللاعب إلى ما بعد الموسم الجاري، بسبب عدم رضاه عن المحادثات مع إدارة أعمال اللاعب والتي تجرى منذ أشهر.

وقال هاينر :"قررنا سحب العرض تماما من طاولة المفاوضات. وهذا يعني أنه لم يعد هناك عرض."

ويلعب النمساوي ألابا /28 عاما/ ضمن صفوف بايرن ميونخ منذ عام 2008، وغاب عنه لفترة قصيرة فقط في عام 2011، وقد توج مع الفريق البافاري في كل المسابقات، ومن بينها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

وشكل ألابا عنصرا أساسيا في دفاع بايرن ميونخ لأعوام.

وقال هاينر :"نحن نقدره كثيرا"، وأضاف :"ونشعر بالأسف إزاء الاضطرار لإنهاء العمل معه عقب الموسم".

وكان بايرن ميونخ قد جدد عقود عدد من لاعبيه الذين بدأوا المشوار مع الفريق منذ فترة طويلة أمثال حارس المرمى مانويل نوير وتوماس مولر، بينما رحل تياجو ألكانتارا في الصيف إلى ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي.

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