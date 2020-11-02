عاجل.. إغلاق طريق نويبع لسوء الأحوال الجوية

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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، عن إغلاق طريق تويبع إتجاه سانت كاترين، لسوء الأحوال الجوية.



وأكد مدير الإدارة على الخدمات الأمنية بتكثيف التواجد المروري بالطريق، تحسبًا لوقوع أي حوادث سير أو كثافات مرورية.



وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.