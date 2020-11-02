رسميًا.. مدافع ميجا سبورت يعزز دفاعات بتروجت

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أعلن مسئولو بتروجت التعاقد مع اللاعب محمد سعد، ظهير أيسر ميجا سبورت، أحد أندية القسم الثالث، لدعم خطوط الفريق البترولي استعدادا للموسم الكروي الجديد بدورى الممتاز "ب".



وحضر توقيع العقود كل من المهندس لؤى حامد، أمين صندوق بتروجت، وعضو مجلس الإدارة والمهندس إسلام مكى مدير الكرة، والمهندس ياسر طه عضو مجلس الإدارة وأحمد مجاهد رئيس نادى ميجا سبورت، ووائل فؤاد وأحمد سمير وأحمد عبدالرحمن وكلاء اللاعب.



وكان انهى فريق بتروجيت الموسم المنقضي في الترتيب الثانى برصيد ٤٢ نقطة.