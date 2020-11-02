بشرى تهني النجمة درة بحفل زفافها بالرقص

Advertisements

شاركت الفنانة بشرى فيديو من حفل زفاف درة ورجل الأعمال هاني سعد وذلك أثناء رقصهم في الفرح معها، وشريف رمزي وخالد الصاوي وعدد من الفنانين.

حبق اقيم اليوم حفل زفاف النجمة درة على رجل الأعمال هاني سعد، وذلك في أحد فنادق الجونة بحضور عدد من نجوم الفن والأصدقاء وأفراد العائلتين.



يذكر أن الفنانة درة جهزت في الأيام الماضية لحفل زفافها، وامتنعت لذلك عن حضور مهرجان الجونة السينمائي، واكتفت بحضور ختام فعاليات المهرجان فقط حيث كان ينتظرها الجماهير.