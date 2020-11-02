بشرى تهني النجمة درة بحفل زفافها بالرقص

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:17 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة بشرى فيديو من حفل زفاف درة ورجل الأعمال هاني سعد وذلك أثناء رقصهم في الفرح معها، وشريف رمزي وخالد الصاوي وعدد من الفنانين.
حبق اقيم اليوم حفل زفاف النجمة درة على رجل الأعمال هاني سعد، وذلك في أحد فنادق الجونة بحضور عدد من نجوم الفن والأصدقاء وأفراد العائلتين.

يذكر أن الفنانة درة جهزت في الأيام الماضية لحفل زفافها، وامتنعت لذلك عن حضور مهرجان الجونة السينمائي، واكتفت بحضور ختام فعاليات المهرجان فقط حيث كان ينتظرها الجماهير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونه السينمائي مهرجان الجونه مهرجان الجون

أخبار تهمك

الأهلي يُجبر اتحاد الكرة على حذف بيان اعتذار كهربا لـ "فضل"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأربعاء المقبل.. الحكومة تقر موعد إغلاق المحلات التجارية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 10 ساعة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يومين

ضربة قاضية للرجاء البيضاوي قبل موقعة الزمالك بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه نجوم الفريق الدوليين بسبب كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ ساعتين

موسيماني يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. تعرف على موعد حفل زفاف الفنانة درة

عقب عقد قرانها على هاني سعد.. تعرف على سعر فستان درة

لطيفة تهنئ درة بحفل زفافها اليوم على هاني سعد

رانيا يوسف توجه نصيحة لدرة في يوم زفافها

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

بالقبلات.. هاني سعد يستقبل زوجته درة في حفل زفافهم بالجونة (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

08:33 م

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه