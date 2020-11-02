تعرف على أول انتكاسة تعرض لها حسن كامي في ذكرى ميلاده

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان حسن كامي، فنان أوبرالي وممثل مصري إشتهر بتقديمه لأدوار الشخص الثري، بالإضافة إلى نجاحاته على خشبة مسرح الأوبرا.



ولد حسن كامي، في أسرة ثرية وتعود إلى أسرة محمد علي، درس بمدارس الجيزويت، وحصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة القاهرة، كما عاد ودرس في معهد الكونسرفتوار، بالإضافة إلى الدراسات العليا من إيطاليا.





وتعرض حسن كامي، لأول انتكاسة في حياته عقب ثورة 23 يوليو عام 1952.حيث صودرت ثروة أسرته وأملاكها.



كان ذلك وفقا لقوانين التأميم التي أصدرها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لكنه لم يهتم أو يحزن.



قال أن المال لا يهم، المهم أن يبقى الإنسان سعيدًا وراضيًا وقنوعًا لا يستسلم لأحزان أو مصائب أو نكسات.



في لقاء له قال: "الدرس الذي تعلمته من مصادرة أموال الأسرة وقت ثورة يوليو هو أن هذه الأمور قسمة ونصيب، وأن العلم الذي تعلمته في المدرسة والجامعة والحياة لا يمكن لأي شخص أن يأخذه مني، ولكن الفلوس تأتي وتذهب، وهي في مرتبة ثانية بعد العلم".







