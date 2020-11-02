شاهد درة بفستان الزفاف الثاني وكوتشي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:40 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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ظهرت الفنانة درة، بفستان زفاف اخر بجانب فستان زفافها الاول، حيث ان حفل زفافها مقام حاليا بمدينة الجونة، وارتدت فستان قصير وكوتشي.

تصدرت النجمة درة، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد، ،وذلك في حفل زفاف اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين في ظل انتشار فيروس كورونا.


وكان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من عقد قران درة، وهانى سعد، برفقة أصدقائها، وظهر بعض الفنانين في حفل الزفاف من ضمنهم بشرى.



وظهرت درة وهي تلتقط الصور مع زوجها وهى في قمة سعادتها كما تبادلا الدبل في اليد، وارتدات درة، فستان من تصميم زهير مراد.

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