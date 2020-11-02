بعد الهجمات الإرهابية على أوروبا.. أديب: "الأيام الجاية صعبة"

Advertisements

عقب الإعلامي عمرو أديب، على اطلاق نار كثيف بالقرب من معبد يهودي بالنمسا، قائلا: "الوضع صعب جدا في أوروبا"، متوقعا أن الوضع في أوروبا سيشهد مراجعات الفترة المقبلة.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن العمليات الإرهابية ستستمر وستطول مناطق أضعف، مضيفا أن عام 2020 عام أسود، والاوضاع مشتعلة، لافتا إلى أن اليوم كان هناك اتصال بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي، حيث أكد الرئيس السيسي لماكرون أن الإسلام براء من دعوات العنف.



وأضاف، "الرئيس قال لماكرون 5 جمل لخصت الوضع كله"، متابعا: "الأيام جاية هتبقا أصعب الفترات القادمة، وربنا يستر ويعدي الأشياء الكريهة زي التطرف والإرهاب".



إقرأ أيضا..

أشادت المستشارة الألمانية، بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية والجهود الشخصية للرئيس السيسي في هذا الإطار.



وكان تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وأكد الرئيس السسي، أن القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب.



وأكد الرئيس السيسي، انفتاح مصر للتعاون لطرح الأفكار في إطار دولي جماعي للوصول إلى أفضل الحلول لمكافحة خطاب الكراهية على مستوى العالم.

