بعد الهجمات الإرهابية على أوروبا.. أديب: "الأيام الجاية صعبة"

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب الإعلامي عمرو أديب، على اطلاق نار كثيف بالقرب من معبد يهودي بالنمسا، قائلا: "الوضع صعب جدا في أوروبا"، متوقعا أن الوضع في أوروبا سيشهد مراجعات الفترة المقبلة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن العمليات الإرهابية ستستمر وستطول مناطق أضعف، مضيفا أن عام 2020 عام أسود، والاوضاع مشتعلة، لافتا إلى أن اليوم كان هناك اتصال بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي، حيث أكد الرئيس السيسي لماكرون أن الإسلام براء من دعوات العنف.

وأضاف، "الرئيس قال لماكرون 5 جمل لخصت الوضع كله"، متابعا: "الأيام جاية هتبقا أصعب الفترات القادمة، وربنا يستر ويعدي الأشياء الكريهة زي التطرف والإرهاب".

إقرأ أيضا..
أشادت المستشارة الألمانية، بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية والجهود الشخصية للرئيس السيسي في هذا الإطار.

وكان تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأكد الرئيس السسي، أن القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب.

وأكد الرئيس السيسي، انفتاح مصر للتعاون لطرح الأفكار في إطار دولي جماعي للوصول إلى أفضل الحلول لمكافحة خطاب الكراهية على مستوى العالم.

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه نجوم الفريق الدوليين بسبب كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يومين

الأربعاء المقبل.. الحكومة تقر موعد إغلاق المحلات التجارية

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 10 ساعات

ضربة قاضية للرجاء البيضاوي قبل موقعة الزمالك بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موسيماني يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ 40 دقيقة

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

الأهلي يُجبر اتحاد الكرة على حذف بيان اعتذار كهربا لـ "فضل"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

08:33 م

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه