خاص - البنك يقترب من ثلاثي الأهلي استعداداً للدوري الممتاز





وتضمنت قائمة التعاقدات كلاً من مصطفى شوبير، ومحمد فخري وشادي رضوان، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.



واعلن البنك عن ضم ثلاث صفقات جديدة وهم، البوركينى محمد كوفي، لاعب نادي الزمالك وسموحة السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وموسى دياوارا لاعب الإنتاج الحربى، أحمد ياسين لاعب مصر المقاصة .



ويسعى البنك الأهلي للتعاقد مع العديد من الصفقات خلال الفترة المقبلة لتعزيز صفوف الفريق وتلبية احتياجات الجهاز الفني.



ويقود البنك ،جهاز يتكون من محمد يوسف، مدير فني وعادل مصطفى، مدرب عام ومحمد رمضان، مدرب مساعد وطارق سليمان، مدرب حراس مرمى.

إقترب فريق البنك الأهلي، من إبرام التعاقد مع ثلاثة لاعبين من صفوف فريق الأهلي، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الأول.