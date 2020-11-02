إحباط محاولة لإغراق أسواق كفرالشيخ بالسمك المملح الفاسد

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تمكنت حملة مديرية التموين بالتعاون مع مديرية الصحة، ومجلس مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ من ضبط طن و318 كيلو سردين وفسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي وتم بأحد المخازن محلات ومصانع وتمليح الأسماك لصاحبها "أ.ع".



ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بشن حملات على الأسواق والمصانع،للتعرف على مدى صلاحية السلع الغذائية، حفاظا على صحة المواطنين،فشنت مديرية التموين برئاسة المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بالتعاون مع مديرية الصحة، ومجلس مدينة فوه برئاسة المحاسب وائل فرج.



وتمكنت الحملة من ضبط طن و318 كيلو سردين وفسيخ غير صالح للاستهلاك الأدمي بمخازن مصنع داخل إحدى المباني بالأراضي الزراعية بفوه، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر 2080 جنح فوه، وجاري العرض على النيابة المختصة.