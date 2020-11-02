بورتو السويس يضم السيد حمدي لموسمين

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أتم مسؤلي التعاقدات بنادي بورتو السويس اجراءات التعاقد مع اللاعب السيد حمدي لاعب بورتو و الترسانة السابق ، والذي وقع على عقد مدته موسمين .



تأتي تلك الصفقة ضمن تدعيمات الفريق السويسي الصاعد حديثا للقسم الثاني ، بعد اعتلاء قمة المجموعة السابعة بدوري القسم الثالث



هذا ويستعد الفريق للموسم الجديد ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ، تحت قيادة المدير الفني أشرف توفيق والذي يشغل منصب رئيس النادي .



يذكر أن السيد حمدي قد سبق له اللعب لفريق بورتو منذ عدة اعوام وساهم في صعود الفريق للقسم الثاني ، وبعد الهبوط للقسم الثالث رحل لصفوف الترسانة .