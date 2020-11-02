شاهد فيديو بكاء درة في حفل زفافها

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهرت الفنانة درة في حفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد، وقاما بالرقص معا وبكت درة أثناء الرقص على إحدى الأغاني.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن في حفل زفاف النجمة درة على رجل الأعمال هاني سعد والذي أقيم اليوم بأحد فنادق الجونة.

يذكر أن الفنانة درة جهزت في الأيام الماضية لحفل زفافها وامتنعت لذلك عن حضور مهرجان الجونة السينمائي واكتفت بحضور ختام فعاليات المهرجان فقط حيث كان ينتظرها الجماهير.

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