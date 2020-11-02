موسيماني يرفض رحيل نجم الأهلي





رفض المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الأحمر، خلال الفترة الحالية.





رحيل صالح جمعة عن الأهلي





وأشاد موسيماني بإصرار صالح جمعة واجتهاده في التدريبات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على أدائه أمام فريق طلائع الجيش في مباراة التتويج بلقب الدوري المصري.





ووعد موسيماني صالح جمعة بعدم التسرع في الحكم عليه خاصة فيما يتعلق بمصيره سواء باستمراره مع الفريق في الموسم الجديد أو رحيله.





وأكد المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لصالح جمعة أنه يثق في إمكانياته الفنية ولكنه يحتاج لعمل كثير لاستعادة فورمته البدنية بشكل سريع.





الجدير بالذكر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، قد أوصت برحيل صالح جمعة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، وهوا ما آجله موسيماني.



