محافظ كفرالشيخ يتفقد المتحف ويفتتح معرض "تراث مصر" (صور)

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شهد متحف كفر الشيخ، اليوم الاثنين،اقبالا كبيرا من المواطنين في اليوم الثاني لاستقباله المواطنين عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي له يوم السبت الماضي،وعبر طلاب وطالبات وأهالي محافظة كفر الشيخ عن سعادتهم بما يضمه المتحف من آثار متعددة.



وتفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، المتحف، واستمعا لشرح الدكتور صبحي عاشور، أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة حلوان، والدكتور السيد محمد البنا، المشرف العام على المتحف، عما يضمه المتحف من آثار فرعونية وإسلامية وقبطية ورومانية.



جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،والدكتورة أماني شاكر،عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ،وأحمد علي منصور، مدير عام المتحف،مثل لجان السيناريو، وأمناء المتحف.



وافتتح محافظ كفر الشيخ معرض تراث مصر لكلية التربية النوعية وبضم منتجات اليومية نسيجية وحرف ومشغولات وأعمال الرسم على القماش، والأعمال والمشغولات الجلدية والمعدنية والخشبية والتابلوهات واكسسوارات، وأعمال للنسيج والمعادن، ومعرض التربية والتعليم اللذان يضمان العديد من المشغولات اليدوية المتعددة، إضافة لعرض منتجات من سجاد وكليم وجوبلان فوه، ومنتجات مشروعك.



وأكد محافظ كفر الشيخ،أن متحف كفر الشيخ يضم سيناريو العرض المتحفي الذي يبرز بعض الموضوعات مثل: تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة لربط المتحف بجامعة كفر الشيخ؛ إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، باعتبار حي سخا بمدينة أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية؛ بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري، ويضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد،كما يلقي الضوء على مجموعة من الموضوعات منها تاريخ مدينة بوتو القديمة أحد العواصم المصرية القديمة.



وقال محافظ كفر الشيخ،المتحف المتحف 1200 قطعة أثرية منها عدد كبير لم تُعرض للجماهير من قبل، أهمها تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة، وتمثال للملك رمسيس الثاني مع الالهة سخمت، وتمثال لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة ٢٦، من منطقة تل الفراعين، كما يضم المتحف مسار لذوي الإحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة برايل،كما يضم المتحف أثار من تل الفراعين، وفوه الأثرية، تم إعداده بأيدي مصرية بتكلفة 63 مليون جنيه، ليضم قطع أثرية نادرة، تعبر عن آثار فرعونية وإسلامية ومسيحية، ويعكس الصورة الجميلة التي تميزت بها المحافظة من آثار بتل الفراعين، وأثار فوه الإسلامية،وكنيسة السيدة العذراء بسخا ومسار العائلة المقدسة.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المتحف قبلة ومنارة ثقافية تاريخية، وهذا شرف تناله المحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنه يدعو كل الطلاب بالجامعات والمدارس وأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة بزيارة المتحف عقب افتتاحه، ليروا روعة الحضارة المصرية القديمة والحضارات المتعاقبة عبر العصور القديمة والحديثة.