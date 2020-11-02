وائل الإبراشي: ظاهرة العائلات أصحاب النفوذ يجب أن تختفي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه لابد أن تختفي ظاهرة العائلات ذات النفوذ، كون الجميع أمام النفوذ سواسية، وأن مصر الآن تختلف عما كانت عليه في السابق، مشددًا على أن طفل واقعة المرور بها لغم وجملة خطيرة عندما قال "أحنا مش بنتحبس".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري،مساء الإثنين، أن كون والد الطفل الذى تحدث بنبرة تعالى هو رجل قضاء، لا يقدح ذلك في المنظومة القضائية، متابعًا: "لا أحد يستطيع أن يمس نزاهة القضاء، كونه الحصن الوحيد للعدالة..القضاء نفسه يحاسب القضاء عندما يصدر منهم أي خطأ".

ولفت "الإبراشى"، إلى أن بيان العام بشأن الواقعة جعل حالة الغليل والغيظ والغضب لدى المجتمع تتراجع بشكل كبير كونه كرس للعدالة.


وأكد مصدر أمني أن الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفة لفحص أوراق السيارة تم القبض عليه في منطقة المعادي الجديدة التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين. وأضاف المصدر أن الطفل نجل قاضي بأحد محاكم محافظة القاهرة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.

ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.

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