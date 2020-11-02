درة تشارك أول صور لها من حفل زفافها على هاني سعد بالجونة

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شاركت الفنانة درة أول صور من حفل زفافها والذي أقيم اليوم في أحد فنادق الجونة وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرم".



وظهرت درة في حفل زفافها بفستان أبيض متألق حيث أبهرت به الجميع وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن وقاموا بالرقص والإحتفال بزفاف درة على رجل الأعمال هاني سعد.



يذكر أن الفنانة درة جهزت في الأيام الماضية لحفل زفافها وامتنعت لذلك عن حضور مهرجان الجونة السينمائي واكتفت بحضور ختام فعاليات المهرجان فقط حيث كان ينتظرها الجماهير.