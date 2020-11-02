لميس الحديدي عن تطورات تحقيقات طفل المعادي: "الولد ماترباش كويس.. ويجب تعديل قانون الطفل"

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على تطورات قضية طفل المعادي، قائلة: "لازال طفل المعادي يتصدر السوشيال ميديا مع إستمرار تطورات التحقيق وهو طفل لانه أقل من 15 عامًا.. عشان كده محتاجين نعدل هذا القانون".

وأضافت خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة" المذاع على فضائية " ON" قائلة "قررت ماعدتش أذيع الفيديوهات لانها مؤذية لمشاعر المجتمع.. نتمنى أن لانشاهد هذا المشهد في المجتمع مجددًا".

وتابعت: "الطفل اقل من 15 سنة في العمر مقارنة بأصدقائه الذين رافقوه بالامس في بث لايف الذين تخطوا 15 عامًا حيث تم حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.. وخلونا نقف عند عدة نقاط هامة في بيان النيابة العامة بالاخص مايتعلق إلتزامها بإنفاذ القانون على جميع الناس دون تمييز أو النظر إلى إعتبارات إجتماعية أو ترتيبات وظيفية".


وأكملت: "محتاجين نعدل قانون الطفل لعام 2008 لازم يبقى فيه شوية عقوبة من أمن العقاب أساء الادب فيه كذا مادة في قانون الطفل تتحدث عن نقاط لتقويم الاقل من 15 سنة والنيابة إتخذت غجراءتها من صحيح القانون وماينفعش تعمل غير كده".

وأضافت: "النقطة الاهم في بيان النيابة هو إنفاذ القانون دون تمييز وده رد مهم على إنتقادات السوشيال ميديا التي قالت أنه لن يحاسب لكون إبن قاضي.. هذا غير حقيقي الدولة تنفذ القانون على الجميع شرطة ونيابة والصحافة على اي حد القانون قانون حد سيف القانون علينا جميعًا".

وإنتقدت"الحديدي" فكرة تعميم الحالة الفردية على القضاة قائلة " فكرة التعميم غير منطقية ومش حقيقية هذا الولد ماترباش تربية كويسة بس مش معنى كد أن 22 ألف قاضي ماربوش ولادهم كويس إحنا نعرف قضاة كثر ومستشارين كثر وظباط شرطة وجيش كثر هذه حالات فردية لايمكن التعميم ماينفعش أخد واحد فاسد وأعممه على 22 ألف قاضي.. ده مش منطقي لكن ارجع واققول أن الولد ده ماتبراش ويشعر بسلطوية غير مبررة وارجع أققول أنو لازم يتربى ويعاقب".

وعن تكريم الشرطي من قبل وزير الداخلية، قالت الحديدي: "كان منضبط ومحترم وأب تعامل معه برفق الأب برغم تعدي الولد عليه بسباب لا يقبل".



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