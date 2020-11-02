لجنة الفيروسات: السيدات اللاتي تخطط للحمل في فصل الشتاء لابد أن يحصلوا على لقاح الإنفلونزا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن هناك ضرورة ماسة للحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أن كل ما أثير بشكل سلبي عن التطعيم كلام غير حقيقي.

وأشار "خطاب"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن هناك فئات معينة يجب أن تحصل على التطعيم، ومنهم من تخطط للحمل خلال فصل الشتاء، والحوامل، وكبار السن فوق 65 عاما، والفرق الطبية، والصيادلة، والأطفال أقل من 5 سنوات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و6278 حالة وفاة.

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