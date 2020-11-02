أسعار النفط تتعافي بنهاية التعاملات و"برنت" يقترب من حاجز الـ 40 دولار

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
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تعافت أسعار النفط للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الاثنين، لأول مرة في 4 جلسات متتالية مع ترقب انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكانت أسعار الخام تراجع بأكثر من 4 بالمائة خلال التعاملات مع اتساع الإغلاق الاقتصادي في أوروبا في سبيل إبطاء معدلات الإصابة بكورونا والتي تسارعت في القارة مؤخراً.

لكن دعمت بيانات النشاط الصناعي الإيجابية وارتفاع الأسهم العالمية صعود أسعار النفط.

وأظهر مسح لوكالة "رويترز"، أن زيادة الإمدادات من ليبيا والعراق عوض تخفيضات الإنتاج من قبل أعضاء آخرين وتسبب في زيادة إنتاج المنظمة للشهر الرابع.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر  بنحو 2.9 بالمائة إلى 36.81 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير  بنسبة 3.2 بالمائة إلى 39.14 دولار للبرميل.

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