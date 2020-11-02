وائل الإبراشي: فيديوهات طفل المرور تؤكد أننا أمام "بجاحة استغلال النفوذ والتسلط"

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنقضية طفل المرور أثارة جدلًا شديدًا وغضب في المجتمع المصرى، بسبب كثرة الفيدوهات المتداولة للطفل والتي تظهر حالة الطفل وهو يحاول الاحتكاك برجل المرور أكثر من مرة، تؤكد أننا أمام ما يعرف بـ" بجاحة استغلال النفوذ والتسلط..وأن لا أحد يستطيع الأقتراب منه".



وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الطفل ضحية كونه نشأ على "بجاحة النفوذ والتسلط"، مشيرًا إلى أن المجتمع لديه حساسية شديدة تجاه أن هناك البعض فوق القانون، متابعًا:"لدينا أرث قديم كان متفشى يتعلق بذلك وهو ما أثار موجة الغضب تجاه الواقعة".



وشدد "الإبراشى"، على أن الغضب ليس متعلق بواقعة فردية أو الطفل، بل من هو الأرث القديم المتعلق باستغلال النفوذ، وتابع:"لم يعد ذلك موجود والجميع متساوين أمام القانون والعدالة..والعائلات التي توهم المجتمع انها صاحبة نفوذ لابد أن تنتهى".



وأكد "الإبراشى"، أن بيان النائب العام، المتعلق بطفل المرور يكرس كل سطر منه قاعدة ومبدأ في العدالة وأن لا أحد فوق القانون.



أكد مصدر أمني ان الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفة لفحص أوراق السيارة تم القبض عليه في منطقة المعادي الجديدة التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين. وأضاف المصدر أن الطفل نجل قاضي بأحد محاكم محافظة القاهرة.



كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.



ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.