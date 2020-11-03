علي الحجار يبدأ حفله على انغام "على قد ماحبينا"

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد، نور طلعت
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صعد الفنان علي الحجار، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية علي أنغام أغنية 'قد ماحبينا' وذلك خلال فعاليات مهرجان "الموسيقي العربية".

ومن المقرر "الحجار"، خلال الحفل، بأغنيات وياطالع الشجرة، واعذريني، وريشة، وأنا كنت عيدك، وقبل ما تواعد، وعم أدم، ولما الشتا يدق البيبان، والليل وأخره، ومافيناش م الخوف، وتجيش نعيش، واللى اشترى، ومسالة مبدأ، وعارفة، وأنت العدد، وزي الهوى، وجفنه علم الغزل، وبوابة الحلواني".

يتواصل المهرجان على مدار 10 أيام متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، ويضم 29 حفلا غنائيًا وموسيقيًا بمشاركة 93 فنانًا من 5 دول عربية هي: "مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس"، بحضور عدد من السفراء والوزراء والفنانين والشخصيات العامة.

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