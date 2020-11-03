"الفجر الفني" ينشر أغاني علي الحجار في حفل دار الأوبرا (صورة)

Advertisements





أطرب الفنان علي الحجار، جمهور اليوم الثاني في مهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية.



وقدم الحجار أغاني: "علي قد ما حبينا، ياطالع الشجرة ، اعذريني، ريشة، انا كنت عيدك، عارفة، مسألة مبدأ، بوابة الحلواني".



وشارك علي الهلباوي، كايرو ستيبس في ثالث الأغاني، وذلك خلال فقرة الحفل الأولي حيث قام بغناء "أرابيسكان" من أشعار ابن الفارض، والذي لقي تحية كبيرة من الحضور.



وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم افتتحت أمس فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1 لـ10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظاً على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يميناً ويساراً وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.