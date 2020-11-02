هكذا بدأت قصة حب درة هاني سعد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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تزوجت الفنانة درة رزق اليوم من رجل الأعمال هاني سعد، بمدينة الجونة في حفل زفاف اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين وبحضور عدد كبير من النجوم.



وبالرغم من انتشار أنباء كثيرا منذ فترة عن وجود قصة حب بينهما إلا أن درة كانت شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على كتم كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائماً على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط سوف تعلن عن هذا الأمر.



وكانت قد بدأت أنباء قصة حب درة وهاني سعد، تنتشر عبر السوشيال ميديا، في شهر يناير الماضي بعدما انتشرت صور لها بجانبه داخل سيارته، لكنها رفضت التعليق على هذا الأمر.


وكانت نشرت درة منذ فترة رسالة رومانسية عبر حسابها قائلة "افعل ما يجعلك سعيداً، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش".


وعلق هاني سعد على منشور درة مما أكد وجود علاقة عاطفية بينهما، حيث رفضت درة التسجيل مع أي قنوات في مهرجان الجونة السينمائي لعدم الحديث في هذا الأمر.

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