الديهي عن "واقعة طفل المرور": نثق في تطبيق مؤسستنا القضائية للقانون

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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علق الإعلامي نشأت الديهي، علي بيان نادي القضاء علة واقعة "طفل المرور" قائلا: "فكرة تربية الأبناء ليست سهلة".

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية TEN"" اليوم الإثنين:" نحن نثق في مؤسستنا القضائية، وفي تطبيقها للقانون، ولكن تحول الأب إلى ماكينة فلوس أكبر خطأ في تربية الأطفال.. هذا مش دور الأب دوره التوعية.. وعلينا زراعة الخير في أولدنا".

وتابع الديهي: " لاتربي ابنك على الكراهية.. ولا يعيب المجتمع أن يكون هناك أحد فاسد فلدينا مؤسسات دولة عريقة العالم كله يتحاكي بها".

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عقب المستشار رضا السيد، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، على حالة الجدل التي أثيرت بسبب واقعة "طفل المرور"، مشددا على أنه لا أحد فوق القانون، ولا المسائلة، ويجب محاسبة كل من يثبت أنه أخطىء أيا كان، حيث أننا أمام دولة قانون والجميع سواء أمام القانون، وسيادة القانون أهم ركائز الدولة المصرية.
وأكد "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن القضاة أثناء تأديو مهمتهم لا أثر مطلقا بين وجود صلة وروابط بين مرتكب الفعل الإجرامي وبين صفة وظيفية معينة لأحد ذوية، مضيفا أنه للأسف البعض ربط بين فعل لطفل وبين هيبة القضاء.
وأضاف أن صفة الوالد في هذه الواقعة أو غيرها لن يغير من صفات العمل الإجرامي، منوها بأن فور رصد الواقعة تم على الفور التحقيق مع الطفل وإتخاذ اللازم وفقا لقانون الطفل، متابعا: "أرجوكم أرفعوا ايديكم القضاء أسمى كثيرا من أن يدخل نفسه في حاجة زي كده"، مؤكدا أن مجلس إدارة قضاة مصر لا يقر هذا التصرف الذي حدث بأي شكل كان.

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