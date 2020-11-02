مستشار الرئيس يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثانية من كورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحة، إن هناك عوامل كثيرة أدت لانخفاض الإصابات في مصر، نتيجة الترقب الحذر سواء على المستوى الطبي أو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة أنه لا يوجد دواء حتى الآن بقضي على هذا الفيروس.



وتابع مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مصر لم تدخل الموجة الثانية لفيروس كورونا، رغم زيادة الإصابات بنسبة تتراوح ما بين 15لـ20%.



وأشار إلى أن هناك خلط ما بين الأنفلونزا والإصابة بفيروس كورونا، لأن الأعراض في الكثير من الاحيان متشابه جدًا، خلال هذا الوقت، مضيفًا أن فقدان حاسة السم والتذوق من الأعراض المميزة للإصابة بفيروس كورونا.



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هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و6278 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف



