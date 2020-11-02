مرتزق سوري موال لتركيا: رأس الأرميني بـ100 دولار مكافأة

يستخدم أردوغان المرتزقة السوريين كـ "وقود حرب" في الصراع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا بجنوب القوقاز.





وأشارت قناة "مداد نيوز" إلى أن الرئيس التركي يلعب على وتري المال والدين في تجنيد المرتزقة، وفق اعتراف جديد لمرتزق سوري وقع أسيرا لقوات أرمينيا.





ومن جانبه، قال المقاتل السوري يدعى يوسف العابد الحاجي منحدر من قرية الزيادية القريبة من إدلب إنه جاء لنحر رؤوس الكفّار، مقابل راتبٍ شهري 2000 دولارٍ أميركي، وكشف الحاجي "كلّ من ينحر رأس شخصٍ يحصل على 100 دولار إضافية".





وفشلت 3 اتفاقياتٍ لوقف إطلاق النار في كاراباخ، رغم الوساطةٍ الدولية لدول عدة، منها روسيا وأميركا وفرنسا، ومن ثم تساءلت القناة:"فمتى يتوقف أردوغان عن استخدام المرتزقة السوريين كوقود حرب؟".