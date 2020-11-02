الأهلي يُبلغ ناصر ماهر بالعودة





أعلن النادى الأهلى عن عودة ناصر ماهر لاعب وسط الفريق والذي انتهت إعارته مع سموحة بنهاية الموسم الحالي.





وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عودة صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد شريف من الأندية التي انتقلوا إليها على سبيل الإعارة.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: "قررنا عودة الرباعي للأهلي في الموسم المقبل، وموسيماني في النهاية هو الذي يحسم مصيرهم".





ويذكر أن النادى الأهلى توج بلقب الدوري للمرة ال 42 فى تاريخه وللمرة الخامسة على التوالي.



