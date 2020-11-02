المنيا يبرم صفقتين جديدتين استعدادا للموسم الكروي بالمظاليم

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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نجح مجلس إدارة نادي المنيا برئاسه في التعاقد مع كل لاعبين جدد، وذلك من أجل تدعيم الفريق المنياوي في الموسم الكروي الجديد 2020\2021، والذي سينطلق نهايه الشهر الجاري.

وعلم "الفجر الرياضي" بأن علي زين قد وقع للفريق المنياوي قادما من فريق كيما أسوان لمده 3 أعوام، ومحمد السيد ميخا قادما من فريق بني سويف وذلك لمده موسمين.

ويذكر أن فريق المنيا قد ،أنهي موسمه الماضي بالمركز السادس برصيد 32 نقطة، بعد أن حقق 9 انتصارات، 5 تعادلات، 8 هزائم.

ويضم الجهاز الفني للمنيا هذا الموسم كل من: شديد قناوي مديرا فنيا، عمر جمال مدرب عام، احمد يحي مدرب، محمد اسماعيل مدرب حراس مرمى، الدكتور وائل حسين طبيب الفريق ، الدكتور محمد السيد أخصائي علاج طبيعي، مصطفى حركات مُدلك ، أمير مختار مدير اداري، سامر سيد إداري ، تحت إشراف المستشار أحمد عمر نائب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة.

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