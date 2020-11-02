تموين الأقصر: صرف 80 مليون رغيف خبز بلدي لأهالي المحافظة



وتم توزيع وتسليم عدد 865 بطاقة تموينية ما بين بدل تاف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد.



وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم رصد توفر جميع المواد البترولية " سولار ـ بنزين بأنواعه " من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات، كما تم توزيع عدد 286209 اسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 10952 اسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.



وتم تحرير عدد 854 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 364 مخالفة ضد المخابز "نقص وزن ،مواصفات، غلق وتوقف ،سجلات، ميزان ،نظافة"، وعدد 464 قضية بالأسواق "إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر" وعدد 26 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وكان من أبرز القضايا ما يلي:-



كما شهدت أسواق الخضر والفاكهة استقرار الأسعار بما يناسب المواطنين وتم رصد توفر جميع السلع الغذائية بالأسواق بما لا يدع مجالًا للازدحام.



وتهيب المديرية بالسادة المواطنين توخي الحذر عند شراء احتياجاتهم وعدم التزاحم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حفاظًا على صحتهم وصحة ذويهم.



أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن جهودها خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي تتضمن صرف كميات الخبز وضبط السلع التموينية الغير صالحة والمنتهية الصلاحية، من خلال مرورها على الأسواق.أوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، انتظم عمل المخابز دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 80.9 مليون رغيف بمعدل يومي 2.6 مليون رغيف يوم من خلال 303 مخبز، بخلاف صرف كمية قدرها 3815 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 600 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.4 مليون جنيه خلال الشهر.كما تم صرف السلع التموينية مقررات شهر أكتوبر 2020 بمبلغ قدره 42.56 مليون جنيه بنسبة 99 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت التي تمر بها البلاد.