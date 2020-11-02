تموين الأقصر: صرف 80 مليون رغيف خبز بلدي لأهالي المحافظة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
Advertisements
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن جهودها خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي تتضمن صرف كميات الخبز وضبط السلع التموينية الغير صالحة والمنتهية الصلاحية، من خلال مرورها على الأسواق.

أوضح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال شهر أكتوبر الماضي، انتظم عمل المخابز دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 80.9 مليون رغيف بمعدل يومي 2.6 مليون رغيف يوم من خلال 303 مخبز، بخلاف صرف كمية قدرها 3815 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 600 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1.4 مليون جنيه خلال الشهر.
كما تم صرف السلع التموينية مقررات شهر أكتوبر 2020 بمبلغ قدره 42.56 مليون جنيه بنسبة 99 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت التي تمر بها البلاد. 

وتم توزيع وتسليم عدد 865 بطاقة تموينية ما بين بدل تاف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم رصد توفر جميع المواد البترولية " سولار ـ بنزين بأنواعه " من خلال 62 محطة وقود على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات، كما تم توزيع عدد 286209 اسطوانة بوتاجاز منزلية بخلاف 10952 اسطوانة تجارية خلال الشهر وبالسعر الرسمي المحدد.

وتم تحرير عدد 854 محضر ومخالفة تموينية منها عدد 364 مخالفة ضد المخابز "نقص وزن ،مواصفات، غلق وتوقف ،سجلات، ميزان ،نظافة"، وعدد 464 قضية بالأسواق "إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر" وعدد 26 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وكان من أبرز القضايا ما يلي:-

كما شهدت أسواق الخضر والفاكهة استقرار الأسعار بما يناسب المواطنين وتم رصد توفر جميع السلع الغذائية بالأسواق بما لا يدع مجالًا للازدحام.

وتهيب المديرية بالسادة المواطنين توخي الحذر عند شراء احتياجاتهم وعدم التزاحم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حفاظًا على صحتهم وصحة ذويهم.

أخبار تهمك

الأهلي يُجبر اتحاد الكرة على حذف بيان اعتذار كهربا لـ "فضل"

منذ 37 دقيقة

الكشف عن تفاصيل جلسة كهربا ومحمد فضل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يومين

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه نجوم الفريق الدوليين بسبب كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ نصف ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة قاضية للرجاء البيضاوي قبل موقعة الزمالك بدوري الأبطال

منذ ساعة و 25 دقيقة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

اللجنة الأولمبية: مرتضي منصور أصبح لا وجود له داخل الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يعلن حل أزمة كهربا وفضل وديًا

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

08:33 م

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

01:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه