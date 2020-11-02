تعليق ناري من المجلس القومي للطفولة والأمومة على واقعة "طفل المرور"

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، على واقعة طفل المرور، مؤكدًا أن ما حدث للطفل من والديه هو سوء معاملة وسوء تربية، معلقًا: "نحتاج لتربية إيجابية للأطفال، بدون عنف مفرط أو دلع مفرط"، معلقًا: "يكفي لطفل 13 عام يقال عليه متهم بغض النظر عن وظيفة أهله".

وأشار "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أنه تم وضع الطفل في إحدى دور الملاحظة بـ"أبو قتادة" لتقويم سلوكه تنفيذًا لقانون الطفل، موضحًا أن هذه الدار بمثابة سجن للأطفال.

وأضاف أنه حبس 3 أطفال في واقعة التعدي على أمين شرطة المرور داخل قسم الشرطة احتياطيًا، متهمين في تنمر وإهانة، مؤكدًا أن الأب لم يحافظ على الطفل بعد خرجه بالأمس، ولم يأخذ منه هاتفه أو يمنعه من أصدقاء السوء، معلقًا: "نحن أمام مأزق، والأطفال يحتاجون إلى تربية".


وفي ذات السياق علقت الإعلامية عزة مصطفى، على واقعة تعد طفل يقود سيارة على فرد مرور، كان يطلب منه رخصة القيادة في أحد الكمائن، قائلة: «والدي الطفل مش فارق معاهم لهذه الدرجة أن ابنهم يعمل حادثة ولا يأذي حد»

وتابعت خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن أقل ما يقال للأب والام أنهما عديما المسئولية.

وتساءلت الإعلامية عزة مصطفى، هل هذه تربية؟ ما قام به الطفل برده على فرد المرور، مؤكدة أن النائب العام أمر بالتحقيق في هذه الواقعة.


فيمت أكد مصدر أمني ان الطفل المتهم بصدم رجل مرور استوقفة لفحص أوراق السيارة تم القبض عليه في منطقة المعادي الجديدة التابعة لدائرة قسم شرطة البساتين. وأضاف المصدر أن الطفل نجل قاضي بأحد محاكم محافظة القاهرة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر استيقاف رجل شرطة لسيارة يقودها طفل ومعه بعض أصدقائه، وطالبه بإبراز رخصة السيارة ولكن الطفل تهكم على رجل الشرطة وسأله عن الكمامة وأثناء محاولة الشرطى إيقافه أسرع بالسيارة وأسقط الشرطي.

ولاقى تماسك رجل الشرطة فى التعامل مع الطفل إشادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبة من سمح له بالقيادة.

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