معلومات لاتعرفها عن هاني سعد زوج درة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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أحتفلت اليوم النجمة درة، بحفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد، بمدينة الجونة بأحدي الفنادق الكبرى.



وكانت أعربت درة، عن سعادتها بحفل زفافها قائلة "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحباء الذين يشاكروننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا ما جمعه الله في الحب لا يفرقة إنسان".



وجاءت تساؤلات كثيرة من قبل الجمهور، عن هواية الشخص الوحيد الذي خطف قلب درة وجعلها تتزوج.


ويرصد موقع الفجر الفني معلومات عن هاني سعد زوج درة.


هو مهندس معماري ورجل أعمال مصري، يملك شركة Hany Saad innovations للتصميمات الداخلية والديكورات، والتي تعد واحدة من أهم الشركات في هذا المجال.


وقد بدأ سعد عمله في هذا المجال منذ عام 2003، حيث شارك في العديد من المشاريع الهامة، وتضم شركته أكثر من 500 موظفاً.


تزوج هاني سعد سابقاً وأنجب طفلين، إلا أن تلك الزيجة لم يُكتب لها الاستمرار، وانتهت بالانفصال.

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