لميس الحديدي تكشف تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي

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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على المكالمتين اللتين تلقاهما الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل،قائلة: "هذه المكالمات حملت رسالة واضحة ومشتركة في المكالمتين ولها علاقة بالاسلام والتطرف والتفرقة بينهما.



وأضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة " الاديان من الممكن جميعها أن يكون بها تطرف لكن لايمكن أن نصم دين أنه المتطرف والارهابي ".



وأكملت " المهاتفة مع ميركل تضمنت ايضًا قضايا إقليمية مهمة تخص الشأن الليبي ومواجهة الارهاب، لكن مريكل عبرت عن إعتزازها بالتعاون مع الازهر بإعتباراها منارة الوسطية، ونفس الرسالة حملتها مكالمة ماكرون ".



وإتكملت في معرض تعليقها قائلة: " مصر ليست الدولة الوحيدة في محاربة الارهاب مصر تقوم بدورها نيابة عن العالم ؟ العالم يواجه الارهاب فقط إذا قدم الارهاب لارضه وطالما إحتضنت اوروبا الارهاب وقالت أنهم معارضة والان يشكوا العالم الذي إحتضنهم الغرب وقالوا وقتها أنهم يحملون وجهة نظر مختلفة والان يشكون من ويلات الارهابيين ويكادوا يفجروا المجتمعات من الداخل في ألمانيا وبريطانيا وأخيرًا فرنسا التي تعاني الان من سياسات طويلة لسنوات وعقود ".