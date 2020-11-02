إنتر يسابق الزمن لمشاركة نجم الفريق أمام ريال مدريد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عن موقف للنجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، النهائي من المشاركة أمام ريال مدريد، المحدد موعدها غدًا الثلاثاء، في الجولة 3 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.


وقال موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن بعثة إنتر ميلان سافرت إلى إسبانيا من دون لوكاكو، الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني الأخيرة.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إلى أن إنتر ميلان يريد الإبقاء على لوكاكو في ميلانو خلال فترة التوقف الدولي لتجنب تجدد إصابته وغيابه لفترة طويلة.

واحرز الدولي البلجيكي لوكاكو 7 أهداف خلال 7 مباريات خاضها مع نيراتزوري هذا الموسم حتى الآن، وكان لوكاكو قد غاب عن مواجهة بارما في الكالتشيو السبت الماضي، التي انتهت بالتعادل (2-2)، وأشارت التقارير، إلى أنه قد يغيب عن المباراة ضد أتالانتا قبل التوقف الدولي.

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