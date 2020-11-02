إنتر يسابق الزمن لمشاركة نجم الفريق أمام ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن موقف للنجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، النهائي من المشاركة أمام ريال مدريد، المحدد موعدها غدًا الثلاثاء، في الجولة 3 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.









وقال موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن بعثة إنتر ميلان سافرت إلى إسبانيا من دون لوكاكو، الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني الأخيرة.





وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إلى أن إنتر ميلان يريد الإبقاء على لوكاكو في ميلانو خلال فترة التوقف الدولي لتجنب تجدد إصابته وغيابه لفترة طويلة.



