الحكومة: 4 آلاف جنيه غرامة لمن لا يرتدى الكمامة في الأماكن العامة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الموجة الثانية في أوروبا لفيروس كورونا والمحيط الإقليمي أشرس من الموجة الأولى ونسمع أرقام لم نسمعها من قبل في الموجة الأولى.

وأضاف سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "لا نريد الوصول لمرحلة زيادة الأعداد مجددا وأن نعيش فترة كنا نعاني فيها من ضغط كبير على القطاع الصحي وكان هناك نقص في الأدوية ونعمل على عدم تكراره في الموجة الثانية المحتملة".

وتابع "كل ما نطلبه إرتداء الكمامة في المواصلات العامة والأماكن المغلقة وكان الهدف الأساسي من اجتماع مجلس الوزراء اليوم هو التحذير والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأوضع سعد ان وزيرة الصحة طمأنت رئيس الوزراء على استعداد القطاع الصحي ولكن التخوف الذي تحدثت عنه الوزيرة عدم التزام المواطنين في الشارع وتم التأكيد على التطبيق الصارم للغرامات وهي 4 آلاف جنيه لعدم ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمواصلات العامة وينطبق ذلك على سائق التاكسي والميكروباص والسيارات الخاصة معفاة من إلزام ارتداء الكمامة على أن يكون التطبيق من صباح الغد.

وأكد ان تساهل اصحاب المطاعم سيتم دفع ثمنه في المستقبل وسنضطر آسفين لإغلاق المنشآت ويجب أن يدركوا ان التساهل سيضر بمصالحهم مستقبلا مشيرا إلى أن قرار الحكومة في 30 مايو مكن الدولة من الوصول لوضع مطمئن بتطبيق ارتداء الكمامة الإلزامي ولكن التطبيق الصارم بدأ يخف ويتم التساهل في الأمر.

وحول إقرار مواعيد غلق المحلات أكد سعد أن يوم الأربعاء سيتم بشكل نهائي إقرار الخطة والمواعيد الدائمة لغلق المحلات وسيكون هناك مواعيد لكل المحلات التجارية والصناعية وسيكون هناك اختلاف من حيث النشاط والمحافظات والصيف والشتاء وسيحدث هذا للمرة الأولى منذ 4 عقود أن يتم تحديد مواعيد لغلق المحلات دون النظر لأزمة كورونا مثلا في العاشرة مساء شتاء والحادية عشر صيفا على ان يتم استثناء السوبر ماركت والصيدليات من كافة المواعيد على ان يتم التطبيق خلال أيام.

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