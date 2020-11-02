الديهي لـ "طفل المرور": "تعلمت الاستعلاء من أسرتك"

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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جدد الإعلامي نشأت الديهي، حديثه عن واقعة طفل المرور، قائد السيارة المرسيدس قائلا: "هذا الوالد مش متربي.. وبالتأكيد تعلم الاستعلاء من أسرته".

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية TEN"" اليوم الإثنين: " نحن نعيش أزمة في المجتمع ولابد من تداركها، فهناك أزمة اجتماعية تضرب الإيمان بالقانون "، لافتا إلى أنه يثق في المؤسسة القضائية لتطبيق القانون.

وتابع الديهي:" نثق في مؤسسات الدولة جميعا لتطبيق القانون، فجميع مؤسسات الدولة يتحاكي بها العالم، وعلي الجميع الثقة في مؤسستنا.. والرئيس السيسي يدعوا لتطبيق القانون على الجميع".

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عقب المستشار رضا السيد، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، على حالة الجدل التي أثيرت بسبب واقعة "طفل المرور"، مشددا على أنه لا أحد فوق القانون، ولا المسائلة، ويجب محاسبة كل من يثبت أنه أخطىء أيا كان، حيث أننا أمام دولة قانون والجميع سواء أمام القانون، وسيادة القانون أهم ركائز الدولة المصرية. 

وأكد "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن القضاة أثناء تأديو مهمتهم لا أثر مطلقا بين وجود صلة وروابط بين مرتكب الفعل الإجرامي وبين صفة وظيفية معينة لأحد ذوية، مضيفا أنه للأسف البعض ربط بين فعل لطفل وبين هيبة القضاء.

وأضاف أن صفة الوالد في هذه الواقعة أو غيرها لن يغير من صفات العمل الإجرامي، منوها بأن فور رصد الواقعة تم على الفور التحقيق مع الطفل وإتخاذ اللازم وفقا لقانون الطفل، متابعا: "أرجوكم أرفعوا ايديكم القضاء أسمى كثيرا من أن يدخل نفسه في حاجة زي كده"، مؤكدا أن مجلس إدارة قضاة مصر لا يقر هذا التصرف الذي حدث بأي شكل كان.

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