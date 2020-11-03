علي الهلباوي يغني مع كايرو ستيبس "أرابيسكان" بمهرجان الموسيقى العربية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

انطلقت مساء أمس، ثاني ليالي حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وافتتح فريق كايرو ستيبس الحفل بأغنية "جاردن سيتي" وبعدها قام بغناء "بكره" تحت قيادة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.

وشارك علي الهلباوي، كايرو ستيبس في ثالث الأغاني، حيث قام بغناء "أرابيسكان" من أشعار ابن الفارض، والذي لقي تحية كبيرة من الحضور.

ومن المقرر أن يُحيي الفقرة الثانية من الحفل المطرب علي الحجار بعدد من أغانيه التي يعشقها جمهوره وتميز بها على مدار تاريخه الفني، وذلك تحت قيادة المايسترو أحمد عاطف مع اوركسترا صوت مصر.



وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم افتتحت أمس فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1 لـ10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظاً على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يميناً ويساراً وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.

أخبار تهمك

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. محمد فضل يعلن نهاية أزمته مع كهربا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. عمرو أديب عن طفل المرور: "يحلقوا شعره بالموس"

منذ ساعة و 28 دقيقة

ما مصير الدول العربية في حال فوز جو بايدن؟ عادل حمودة يجيب (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأربعاء المقبل.. الحكومة تقر موعد إغلاق المحلات التجارية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

01:47 ص

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

12:04 ص

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه