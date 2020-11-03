علي الهلباوي يغني مع كايرو ستيبس "أرابيسكان" بمهرجان الموسيقى العربية

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انطلقت مساء أمس، ثاني ليالي حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.



وافتتح فريق كايرو ستيبس الحفل بأغنية "جاردن سيتي" وبعدها قام بغناء "بكره" تحت قيادة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.



وشارك علي الهلباوي، كايرو ستيبس في ثالث الأغاني، حيث قام بغناء "أرابيسكان" من أشعار ابن الفارض، والذي لقي تحية كبيرة من الحضور.



ومن المقرر أن يُحيي الفقرة الثانية من الحفل المطرب علي الحجار بعدد من أغانيه التي يعشقها جمهوره وتميز بها على مدار تاريخه الفني، وذلك تحت قيادة المايسترو أحمد عاطف مع اوركسترا صوت مصر.







وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم افتتحت أمس فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1 لـ10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظاً على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يميناً ويساراً وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.