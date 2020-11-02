عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

نفى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر الإعتذار لمحمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة المصري.





وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن كهربا لم يتجاوز في حق عضو اللجنة الخماسية حتى يعتذر وأن ما جاء في البيان الصادر عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليس له اي أساس من الصحة.

وشدد أن ما حدث كانت جلسة ودية للصلح وتقريب وجهات النظر بين الطرفين في حضور شخصيات عملت على تقريب وجهات النظر وانهاء الخلاف من البداية.





وكان الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم قام بنشر بيان عن قبول محمد فضل لاعتذار كهربا قبل أن يتم حذفه بعد عدة دقائق من نشره.



