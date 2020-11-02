هكذا هنأت فيفي عبده درة بحفل زفافها

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هنأت الفنانة فيفي عبده النجمة درة بحفل زفافها اليوم على رجل الأعمال هاني سعد، والذي أقيم بأحد فنادق الجونة بحضور أفراد العائلة والأصدقاء.



وكتبت فيفي عبده على فيديو شاركته من حفل زفاف درة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائله: "ألف مبروك حبيبتي درة وعريسك هاني ربنا يهنيكم ويسعدكم يارب".



يذكر أن الفنانة درة جهزت في الأيام الماضية لحفل زفافها وامتنعت لذلك عن حضور مهرجان الجونة السينمائي واكتفت بحضور ختام فعاليات المهرجان فقط حيث كان ينتظرها الجماهير.