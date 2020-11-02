الأهلي يُجبر اتحاد الكرة على حذف بيان اعتذار كهربا لـ "فضل"

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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علق مصدر داخل النادي الأهلي عن البيان الذي أصدره الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص اعتذار محمود كهربا لاعب النادي الأحمر لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير الجبلاية.

وقال المصدر إن كهربا حضر لجلسة استماع في لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة، وجمعته جلسة ودية بمحمد فضل".

وأضاف المصدر بأن كهربا لم يعتذر لفضل كما قال الاتحاد في بيانه والجلسة كانت ودية فقط.

وأشار المصدر إلى أنه بعلم النادي الأهلي بقيام اتحاد الكرة بإصدار بيان اعتذار لمحمد فضل أجبر اتحاد الكرة على حذفه من جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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