متحدث الوزراء عن آخر تطورات كورونا: الوضع لم يعد يحتمل

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أخر تطورات أزمة كورونا، قائلًا: "الوضع لم يعد يحتمل المراقبة، خاصة أن الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الثانية في بعض الدول أكبر من الموجة الأولى بصورة كبيرة، خلاف أن بعض الموطنين لم يعتد يلتزم بالإجراءات الاحترازية بفيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامة. 

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية"on"، مساء الإثنين، أن عدم الالتزام بارتداء الكمامة قد يؤدي إلى دخول مصر إلى الموجة الثانية، وزيادة الإصابات، وقد تخرج الأمور عن السيطرة لا قدر الله، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة مع زيادة الإصابات ستكون شبيه بالإجراءات التي حدثت مع الموجة الأولى من خلال الإغلاق المبكر للمحلات التجارية، وخلافه.

ولفت إلى أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمصالح الحكومية تصل لـ4آلاف جنيه، مضيفًا أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد على ضرورة تطبيق هذه العقوبة وضبط المخالفين ابتداءً من صباح باكر.

وأشار إلى أن هناك وفرة في الكمامات بصورة كبيرة تفوق احتياجات السوق المصري، وأسعار الكمامات انخفضت بصورة كبيرة، معقبًا: "في عروض تشتري واحدة تاخد التانية مجانًا، والأسعار تبدأ من 2 جنيه.

وأضاف أن المستلزمات الطبية متوفرة بكميات كافية في المستشفيات، ولكن ي التزام المواطن هو الذي يحول دون الوصول إلى الموجة الثانية من كورونا.

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