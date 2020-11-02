الديهي: اتصال قيادات أوروبا بالسيسي دليل على اتزان الخطاب المصري

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن اتصال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دليل على أن الخطاب المصري يتسم بالأتزان.

وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يعرض عبر فضائية TEN"" اليوم الإثنين: " أستطيع أن أقول أن هذا التكالب من الاتصالات على الرئيس يبرهن على أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي يتسم بالعقلانية الشديدة"، لافتا إلى أن الفكر المتطرف يحتاج إلى تعاون مختلف بين جميع دول العالم.

وتابع الديهي: "اتصال قيادات أكبر دولتان في أوروبا مع الرئيس السيسي دليل على التعايش الحضاري في مصر بين بين كل الأديان"، لافتا إلى أن حديث الرئيس عن أزمة الرسوم المسيئة في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وصل لجميع قيادات العالم والدليل هذا التفاعل.

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقي اتصالًا هاتفيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبا عاجل منذ قليل.

وأكد الرئيس السيسي، أن القيم الدينية الإنسانية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب.

كما أكد الرئيس السيسي، انفتاح مصر للتعاون لطرح الأفكار في إطار دولي جماعي للوصول إلى أفضل الحلول لمكافحة خطاب الكراهية على مستوى العالم.

وأشادت المستشارة الألمانية بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية والجهود الشخصية للرئيس السيسي في هذا الإطار.

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