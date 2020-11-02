"أنا مرعوب".. أحمد موسى ينفعل: "لو مالتزمناش البلد هتقفل وهيبقى عندنا مشكلة" (فيديو)

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انفعل الإعلامي أحمد موسى بسبب عدم إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا مؤكدا ان العالم يشهد موجة ثانية قوية.



وقال موسى خلال برنامج"على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن المطلوب ليس صعبا واهمه إرتداء الكمامات.



وأضاف موسى أن الكمامات متوفرة بكثرة قائلا:" أرجوكم لو مالتزمناش البلد هتقفل وهيبقى عندنا مشكلة.. أنا مرعوب".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و6278 حالة وفاة.

