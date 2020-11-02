شؤون الحرمين تواصل أعمال الصيانة لمنطقة حِجر إسماعيل

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:15 م
حِجر إسماعيل
حِجر إسماعيل
الفجر السعودي
Advertisements

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, أعمال الصيانة الدورية لمنطقة حِجر إسماعيل وجدرانه الداخلية والخارجية، وأبوابه، وترويب أرضيات رخام "التاسوس" المقاوم للحرارة، ومعالجة رخام الجرانيت الملاصق للكعبة المشرفة، واستبدال المتضرر من فواصل التمدد بالحجر.

 

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي أن أعمال الصيانة لإزالة طبقات "السيلر" السابقة، تجري وفق عدة مراحل حيث جرى البدء بالمرحلة الأولى من أعمال صنفرة وصيانة القطع الخشبية ويليها المرحلة الثانية وهي طلي هذه القطع الخشبية بمادة "اللكر"، وبعد ذلك إزالة القطع المعدنية بأبواب حجر إسماعيل وعمل الصيانة لها بالورش المعتمدة من قبل المقاول وإعادة تركيبها، واستبدال المسامير المتضررة الخاصة بتثبيت حليت أبواب حجر إسماعيل وفحص العجلات الخاصة بالأبواب والتشييك على مفصلات وأقفال الأبواب والتأكد من سلامتها واستبدال ماهو متضرر منها.

 

وبين أنه جرى الأشراف على هذه الأعمال من قبل الفريق المختص من قسم الأعمال المدنية للتأكد من تنفيذ الأعمال وفق الأصول الفنية المتبعة والتأكد من جميع العناصر المعمارية والمدنية قبل التركيب.

 

وأكد السلمي استخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها لأعمال صيانة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك لما توليه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما وبالكعبة المشرفة.

 

وأشار إلى أن هذه الأعمال بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية وتنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في بذل كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ يوم

ضربة قاضية للرجاء البيضاوي قبل موقعة الزمالك بدوري الأبطال

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ 19 دقيقة

قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه نجوم الفريق الدوليين بسبب كهربا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يومين

الأهلي يُجبر اتحاد الكرة على حذف بيان اعتذار كهربا لـ "فضل"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن تفاصيل جلسة كهربا ومحمد فضل

منذ 33 دقيقة

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يُعلن أسماء العائدين من الإعارة في الموسم المقبل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يعلن حل أزمة كهربا وفضل وديًا

منذ أقل من ساعة

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الرئيس العام لشؤون الحرمين يتفقد أعمال الصيانة لمقام إبراهيم والمكبرية

السديس: أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة لتوفير أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين

الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة قبل الوقت المحدد لها

رئاسة الحرمين: انتهاء الصيانة الدورية للكعبة

إنجاز الصيانة الدورية للكعبة المشرفة قبل الوقت المحدد

استكمال الأعمال الدورية لصيانة الكعبة المشرفة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:09 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

08:33 م

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

01:19 م

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه