في ذكرى ميلاده.. تعرف على آخر عمل قدمه صلاح سرحان

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان صلاح سرحان، يعتبر واحد من أعظم الأصوات الإذاعية والمسرحية، ممثل عبقري لم يحظ بالشهرة التي يستحقها.



ترك صلاح سرحان، صورة مميزة لشرير الأفلام، الذي يحاول الإيقاع بين البطل والبطلة ليفوز بها قسرًا، ونجح في أداء تلك الأدوار بدرجة أبهرت النقاد من إجادته الشر رغم أن ملامحه ليست بالقاسية.



اعتماده لم يكن على الملامح بل الأسلوب والتقمص ببراعة واستطاع بدور واحد أن يرسخ لنجاحه الفني حتى الآن بفيلم "الشموع السوداء" عام 1962 مع صالح سليم ونجاة الصغيرة، في دور " فتحي عاصم ".



كان فيلم "الشموع السوداء" الدور الأخير الذي يطل به عبر شاشة السينما حيث توفي بعدها بعامين في 21 إبريل عام 1964.



