لمواجهة كورونا.. ألمانيا تتبرع بـ 100 جهاز تنفس صناعي للتشيك





أعلنت خدمات الإنقاذ من الحرائق في التشيك اليوم الاثنين تبرع ألمانيا بـ100 جهاز تنفس صناعي لمرضى الحالات الحرجة المصابة بفيروس "كورونا" المستجد.





وذكر ردايو "براغ" الدولي أن قوات الإطفاء جمعت الأجهزة في مدينة "دورتموند" الألمانية، ومن المتوقع أن يتم تسليمها للمؤسسات التشيكية المعنية غدا الثلاثاء.





وقال السفير الألماني لدى التشيك كريستوف إيسرانج، إنه يجرى حاليا مناقشة إمكانية تقديم مساعدات أخرى للتشيك.





وكانت التشيك قد استلمت في وقت سابق مواد طبية أخرى من منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" ودول الاتحاد الأوروبي، حيث تعاني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس الوبائي.





وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في التشيك بلغ 180 ألفا و797 حالة، فيما يخضع 7 آلاف و370 شخصا للعلاج بالمستشفيات بينهم 1156 في حالة حرجة.