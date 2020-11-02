القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه بالمنيا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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تمكن وحدة مباحث مركز مغاغة شمال المنيا من إلقاء القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه يتزعمه طبيب.

تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بتمكن وحدة مباحث مركز مغاغة برئاسة العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا والمقدم عمر عامر رئيس مباحث المركز والرائد عبد الرحمن غزاوي والنقيب محمد حمزة معاوني المباحث من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص يتزعمه طبيب مقيم بمركز العدوة وباقي المتهمين مقيمين بقرية ملاطية،حيث قام المتهمين بقطع الطريق وإطلاق أعيرة نارية علي سيارة ملاكي سوداء اللون ماركة هيونداي محدثين إصابة قائدها بأعيرة نارية بالقدم واستولوا علي السيارة وفروا هاربين، إلا أن أجهزة الأمن قامت بتشكيل بحث جنائي تمكن من إلقاء القبض على المتهمين وتبين أن الصيدلي هو من قام بالتخطيط لارتكاب الجريمة التي نفذها 5 متهمين آخرين.

وتمكنت وحدة المباحث من القبض عليهم وتم إستعادة السيارة الي أصحابها وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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